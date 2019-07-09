Yunus Emre Yıldırımer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?
Doğum tarihi : 05.Şubat.1982
Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında : 37
Kilo & Boy :
Burcu : Kova
Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu
Yunus Emre Yıldırımer doğum yeri : Siirt
YUNUS EMRE YILDIRIMER BİYOGRAFİSİ
Yunus Emre Yıldırımer, 5 Şubat 1982 tarihinde Siirt’de doğmuştur. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi.
Yunus Emre Yıldırımer, Konservatuvarda okurken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi.
Fatma Karanfil’in de rol aldığı, 2013 yapımı olan ve üç ayrı kıtada, dört farklı ülkede Türkiye, Afganistan, Senegal ve Bosna Hersek'te çekilen; Afganistan’a giden öğretmen olarak Burçin Abdullah’ın da rol aldığı “Selam” adlı filmde Senegal’ giden bir öğretmeni Yunus Emre Yıldırımercanlandırdı.
Yunus Emre Yıldırımer, 2013 yılında Peyami Safa’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen’in yaptığı, başrolerini Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ile paylaştığı "Fatih-Harbiye" adlı televizyon dizisinde oynadı.
Yunus Emre Yıldırımer, Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi.
2015 yılında başlayan “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakterinin yeğeni Alparslan Çakırbeyli karakterini Yunus Emre Yıldırımer canlandırırken Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu, Ece Hakim, Kenan Çoban ile beraber rol aldı. Dizinin 42. bölümümün finalinde vurularak diziden ayrıldı.
Tiyatro Oyunları:
2009-2010 - Kral Dairesi – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2009-2010 - Sindirella Ç.O. – Tiyatro Mie
2009-2010 - Eksik – Tiyatro Hal
2010-2011 - A4 – Tiyatro Hal
2012 -2013 - Yaka Beyaz – Tiyatro Hal -
- Ramazan Şenliği – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu
- Tahir İle Zühre – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu
- Telgrafçı Hamdi – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu
- Hülleci – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu
- Yanlışlıklar Komedyası – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu
- Barış Gezegeni – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu
- Ceviz ile Karınca – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu
Filmleri ve Dizileri :
2016 - Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Hacı Bayram Veli)(Sinema Filmi)
2015 - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Alparslan Çakırbeyli)(TV Dizisi)
2013 – 2014 - Fatih-Harbiye (Şinasi)(TV Dizisi)
2013 - Selam (Sinema Filmi)
2011 - İnsan Aldandı (Ömer Korcan) (TV Dizisi)
2011 - Mavi Kelebekler (Murat) (TV Dizisi)
2010 - Kader Çizgisi (Semih) (TV Dizisi)
2010 - Güz Gülleri (Ali-Bilal Aydın) (TV Dizisi)
2009 - Yapma Diyorum (TV Dizisi)
2009 - Kırık Kalpler - Ritmini Arayan... (TV Dizisi)
2009 - IV. Osman (Seri Katil) (TV Dizisi)
2008 - Dante 01 (Murat) (Sinema Filmi)
2008 - Bir Göçmen Kuştu O (Emir) (TV Dizisi)
2007 - Sardunya Sokağı (Orçun) (TV Dizisi)
2007 - Evimin Erkeği (Memo) (TV Dizisi)
2007 - Elif'in Günlüğü (Burak) (TV Dizisi)
2007 - Hatırla Sevgili (TV Dizisi)
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