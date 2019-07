Yunus Günçe Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YUNUS GÜNÇE KİMDİR?



Doğum tarihi : 13.Nisan.1976

Yunus Günçe kaç yaşında : 43

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu, Komedyen

Yunus Günçe doğum yeri : Almanya

YUNUS GÜNÇE BİYOGRAFİSİ



Yunus Günçe, 13 Nisan 1976 tarihinde Almanya’da doğmuştur. Tam adı Ali Yunus Günce’dır. Aslen Trabzon, Akçaabatlıdır. Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Öğretmenliği Bölümü'nde okudu.

Yunus Günçe, Number One'da başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta halen devam etti. TRT'1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yaptı. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etti.

2002 yılında TRT’de oynatılan “Koçum Benim” adlı dizide Tarık Akan, Ebru Cündübeyoğlu, Sevil Üstekin, Zihni Göktay, Ozan Güven ile birlikte başrolde oynadı. Bu dizide; Nehir Erdoğan, Selin Demiratar, Yasemin Ergene, Nejat Birecik, Engin Altan Düzyatan, Filiz Taçbaş, Doğa Bekleriz, Sermiyan Midyat, İsmail Hacıoğlu gibi isimler de çeşitli rollerde oynamıştır.

2002 yılında senaryosunu Levent Kazak’ın yazdığı, yapımcılığını Abdullah Oğuz’un yaptığı ve yönetmenliğini Mustafa Altıoklar’ın yaptığı“O Şimdi Asker” adlı sinema filminde Özcan Deniz, Ali Poyrazoğlu, Seray Sever, Pelin Batu, Yavuz Bingöl, Mehmet Günsür, Levent Kazak, Özlem Tekin, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sarp Levendoğlu, Yiğit Özşener, Küçük İskender, Ercan Saatçi ile birlikte rol aldı.

2004 yılında ATV'de yayınlanan sunuculuğunu Seray Sever'in yaptığı “Ünlüler Çiftliği” adlı yarışmaya katılıp, Seren Serengil, Harun Kolçak, Zeynep Özal, Ferhat Güzel, Ercan Akışık, Yasemin Kozanoğlu ve Hakan Ural ile yarıştı. Bu yarışmanın birincisi Ercan Akışık olmuştur.

2007 yılında digiturk s'nek kanalında “Video GAK” adlı programın Sunuculuğunu yaptı.

Yunus Günçe, 2007 yılında “Hiç Komik Diil” ile Stand-up kariyerine başladı. 2011 yılından itibaren İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Kafamda Böcekler Varadlı tek kişilik gösterisi devam etmektedir.

2011 yılında Cnn Türk'te “Beni İkna Et” adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğu ve modaratörlüğünü yaptı. Trt Spor kanalında Sporaktif programını sundu.

2012 yılında “Ateşteki Kağıtlar” adlı sinema filminde başrolde oynadı.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayacak olan “Survivor 2016” yarışmasına Yunus Günçe de Ünlüler takımında katılacak.

7 Şubat 2016 tarihinde TV8 ekranlarında başlayacak olan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yapacağı “Survivor 2016” yarışması gönüllüler takımında; Aylin Şallı, Damla Can, Efecan Dianzenza, Gizem Kerimoğlu, Gizem Memiç, Gülnihal Candan, İbrahim Giydirir, Semih Öztürk, Serkay Tütüncü, Zafer Meteyarışacak.

Ünlüler takımında ise: Çağan Atakan Arslan (Soldier), Ebru Öztürk, Eda Akkaya, Ezgi Avcı, İbrahim Yattara, Nagihan Karadere, Serkan Ercan (Ütopya), Tuğba Özay, Yılmaz Morgül, Yunus Günçe ve Seda Tetik yarışacaktır.

Ünlüler Takımında yer alan Serkan Ercan (Ütopya) dokunulmazlık oyununda sol bacağından ciddi şekilde sakatlanmıştı. MR çekilmesi için hastaneye gönderildikten sonra ayağında meydana gelen sakatlık nedeniyle doktor raporu ile 14 Şubat 2016 tarihinde yarışmaya veda etti.

Serkan Ercan'ın sakatlanması sonrası Survivor yarışmacı adaylarından Spartalı Mehmet Ünlüler Takımına Serkan'ın yerine dahil oldu. 14 Şubat 2016 tarihinde yapılan Dokunulmazlık Oyununu kazanan Ünlüler Takımı tek yarışmacı adayı kalan Yağmur Özdemir'i de takımlarına kattı.

1 Ekim 2016 tarihinde 2.sezon ilk bölümü TV8'de başlayan "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçecek çok zevkli bir yarışmada birinci grup, Serkay Tütüncü ve Zafer Mete, ikinci grup ise Spartalı Mehmet ve Yunus Günçe olacak. Her bölümde ekipler arasında oynanacak olan oyunu kazanan bin doları alırken diğer ekip 100 dolarla 2 gün boyunca tatil yapmaya çalışacak.

16 Eylül 2018 tarihinde tiyatrocu Işık Selin Kuyumcu ile evlendi.

Kitapları :

2015 - Kafamda Böcekler Var/Yazı Hali

Stand-up Gösterileri :

2011 - Kafamda Böcekler Var

2007 - Hiç Komik Diil 2

------- - Hiç Komik Diil

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2013 - 2014 - Yok Böyle Bir Kız- Tiyatro Kedi

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017 - Ben Deli Değilim

2014 - Kaçak 2. Sezon (Rus Asker) (TV Dizisi)

2012 - Ateşteki Kağıtlar (Gazi)(Sinema Filmi)

2010 - Umut Yolcuları (Hüseyin Cekmez)(TV Dizisi)

2010 - Kader Çizgisi (Alper)(TV Dizisi)

2008 - Rüzgar (Kadir)(TV Dizisi)

2008 - Deniz ve Mehtap(TV Dizisi)

2007 - Gemilerde Talim Var(TV Dizisi)

2006 - Candan Öte (Başar)(TV Dizisi)

2006 - 2010 - Arka Sokaklar (Komiser Hüseyin Gül) (TV Dizisi)

2005 - Savcının Karısı (Zafer)(TV Dizisi)

2005 - Beşinci Boyut (Semih)(TV Dizisi)

2005 - Aşk Her Yaşta (Mehmet)(TV Dizisi)

2004 - Hırsız Var! (Ferhat)(Sinema Filmi)

2004 - Görünmez Adam (İsmail Saydam)(TV Dizisi)

2006 - Sihirli Annem 4. Sezon (Ferhat )(TV Dizisi)

2003 - Aşk Olsun (Gökhan)(TV Dizisi)

2002 - O Şimdi Asker (Doktor Okan)(Sinema Filmi)

2002 - 2004 - Koçum Benim (Gökhan Yunus)(TV Dizisi)

2002 - Bir Tatlı Huzur(TV Dizisi)

YUNUS'UN DÖVMELERİ:

1- Barkod (sırtında): İlk dövmesi.

2- God is love (sağ kolunda): “Tanrı aşktır” anlamına geliyor.

3- Göğsünde babasının doğum tarihini yazdırdı. Babası 1997’de öldü.

4- Küçük Prens (sol omzunda): Hemen altında da bu figürle bağlantılı olarak “Imagine” yani “Hayal et” yazıyor.

5- Tattoo is a sin (sol kol altında):

6- Sol kolunda Dünyaca ünlü Seattle’lı bir grunge rock grubunun şarkı sözleri.

7- Annesinin adını sol kulağının arkasına yazdırdı.