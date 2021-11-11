Yunus Güner kimdir, nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? İşte Yunus Güner'in biyografisi...

2007 yılında yayın hayatına giren ve izleyiciyi ekrana kilitleyen "Dudaktan Kalbe" dizisinin sevilen karakteri "Namık" ile hayatımıza giren, Yunus Güner'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi Güner'in yakın dostu sanatçı Suha Uygur sosyal medya hesabından "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik… Çok erken oldu Yunus… Nurlar içinde uyu güzel adam." cümleleriyle duyurdu. Bunun ardından, "Yunus Güner kimdir, nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü?" soruları da gündem oldu. İşte Yunus Güner'in biyografisi...

YUNUS GÜNER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE YUNUS GÜNER'İN BİYOGRAFİSİ...

Yunus Güner 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimi ile konservatuvarı bitirdikten sonra dizilerde rol alan oyuncu, dört sezon da Tiyatro İstanbul'da çalıştı.

'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe'de rol alan oyuncu son olarak "Evli ve Öfkeli" adlı yapımın kadrosunda da yer aldı.

Yunus Güner, 11 Kasım 2021 tarihinde Beyoğlu'ndan bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

Güner, 'Dudaktan Kalbe' adlı uyarlama dizide 'Namık' karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştı.