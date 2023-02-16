Yunus Kotan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Kotan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunus Kotan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunus Kotan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunus Kotan 31 Mayıs 2003 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunus Kotan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yunus Kotan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yunus Kotan'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yunus Kotan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yunuskotan1/

Yunus Kotan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yunus Kotan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yunus Kotan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunus Kotan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2021 yılında Niğde Anadolu

31 Ağu 2022 yılında Turgutluspor

Yunus Kotan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunus Kotan şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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