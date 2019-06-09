Yunus Mallı internette araştırılıyor. "Yunus Mallı kimdir?" sorusunun cevabı merak edilenler arasında. Peki Yunus Mallı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

YUNUS MALLI KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yunus Mallı, 24 Şubat 1992 tarihinde Kassel, Almanya’da doğmuştur. Aslen Gümüşhane Şiran’lıdır. Amcası İlhan Mallı menajerliğini yapmaktadır. Abisi Yusuf Mallı’da futbolcudur. Futbola Sportfreunde Fasanenhof takımında başlayan Yunus Mallı 11 yaşında Kassel takımının alt yapısına geçmiş ve buradanda 2007 senesinde Borussia Mönchengladbach alt yapısına transfer olmuştur Yunus Mallı kimdir? İşte kariyeri ve hayatı



Yunus Mallı 2010-11 sezonunda Borussia Mönchengladbach II takımına geçirildi. 25 Mayıs 2010 tarihinde ilk defa bir resmi maçta oynadı. Bir hafta sonra ise Fortuna Düsseldorf II'yi 4-2 yenerlerken, kariyerinin ilk golünü attı.

2011 yılının ocak ayında FSV Mainz 05 II takımına transfer oldu. 2015-2016 sezonunda FSV Mainz 05 takımının 10 numaralı formasını aldı. TSG 1899 Hoffenheim maçında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti. FSV Mainz 05 takımı ile 11 Mayıs 2015 tarihinde sözleşmesini 30 Haziran 2018 tarihine kadar uzatmıştır.

20 Ocak 2016 tarihinde 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'a 4 yıllığına transfer olduğu her ne kadar Borussia Dortmund tarafından açıklansa da; FSV Mainz 05 takımının yetkilileri "Maddi olarak Borussia Dortmund ile anlaştık ancak transferin zamanı bize uygun değil" diyerek transfere onay vermediler. Yunus Mallı'nın sözleşmesi 30 Haziran 2018 tarihinde bitecektir.

2015 yılından itibaren Türkiye Millî Futbol Takımı'nı tercih eden Mallı, A Milli Takım ile ilk maçına 13 Kasım 2015 tarihinde Katar'la oynanan özel maçta çıktı.

Yunus Mallı, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

Altyapı Kariyeri :

2003 – Sportfreunde Fasanenhof

2003-2007 – VfL Kassel

2007-2011 – Borussia Mönchengladbach

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2010-2011 – Borussia M'gladbach II

2011-2013 – FSV Mainz 05 II

2011- FSV Mainz 05

Millî Takım Kariyeri :

2008-2009 Almanya U-17

2009-2010 Almanya U-18

2010-2011 Almanya U-19

2012 Almanya U-20

2013-2015 Almanya U-21

2015- Türkiye