Yunus Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunus Musah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunus Musah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunus Musah 29 Kasım 2002 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yunus Dimoara Musah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunus Musah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Yunus Musah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Yunus Musah'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yunus Musah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yunusmusah8

http://www.instagram.com/yunus.musah8/

Yunus Musah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yunus Musah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yunus Musah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunus Musah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal U18

11 Ağu 2019 yılında V. Mestalla

1 Ağu 2020 yılında Valencia

Yunus Musah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunus Musah şuan Valencia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yunus Musah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Giorgione, Arsenal (2012-2019)

Amerika Birleşik Devletleri takımında 6 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

İngiltere U16 takımında 4 numaralı formasıyla 29 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U15 takımında 20 numaralı formasıyla 17 Aralık 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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