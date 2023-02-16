Yunus Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunus Ozdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunus Ozdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunus Ozdemir 12 Haziran 1995 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunus Ozdemir Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yunus Ozdemir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yunus Ozdemir'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yunus Ozdemir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yunusozdmr41/

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Yunus Ozdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yunus Ozdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Yunus Ozdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunus Ozdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2015 yılında Kocaeli Demir

31 Ağu 2016 yılında Gölcükspor

19 Ocak 2018 yılında Bandırmaspor

16 Ocak 2019 yılında Bayburt İÖİ

26 Temmuz 2019 yılında Bld Derince

5 Ekim 2020 yılında Gölcükspor

21 Ağu 2021 yılında B. Yeni Çarşı

1 Eylül 2022 yılında Kepez Belediye

Yunus Ozdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunus Ozdemir şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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