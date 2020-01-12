Yunus polisinin şehit olduğu kazada, meslektaşına ve taksiciye hapis istendi

BURSA'da motosikletli yunus timinde görevli polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın (29) şehit olduğu trafik kazası ilgili tutuksuz sanıklar taksici Sıtkı Dağ (49) ile polis memuru Sezer Berktaş'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, iki sanığın da cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, taksici Sıtkı Dağ'ın kaza yerinde yaralanması nedeniyle sağlık raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaza, 21 Ekim 2018 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş yönetimindeki 16 A 4886 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ yönetimindeki 16 T 0360 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, polis memurları Sezer Berktaş ve Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 yıllık polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından bağışlanan organları, 5 hastaya nakledildi. Taksi şoförü Sıtkı Dağ ise tedavisinin ardından tutuklandı.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde taksi şoförü Sıtkı Dağ hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla, polis memuru Sezer Berktaş hakkında da "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yapılan yargılamalar sırasında tahliye edilen taksi şoförü Sıtkı Dağ ile kazadan sonra malulen emekli olan polis memuru Sezer Berktaş'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve kazada ölen Hayrettin Yılmaz'ın babası müşteki Tuncer Yılmaz hazır bulundu.

İKİ SANIĞA DA HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, kazanın oluşumuyla ilgili asli kusurlu sanık Sıtkı Dağ'a 2 yıldan 15 yıla kadar, tali kusurlu Sezer Berktaş'a ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istedi. Sıtkı Dağ, savcının mütalaasına bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Sezer Berktaş ise, "Kazanın meydana geldiği gün, görev nedeniyle kullandığım motosikletimle olay yerine gidiyorduk. Olay nedeniyle malulen emekliliğime karar verildi. Beraatimi, diğer sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Tuncer Yılmaz da, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

TARAF AVUKATLARI BERAAT İSTEDİ

Sıtkı Dağ'ın avukatı Engin Kara da, "Müvekkilim "u" dönüşü yaptıktan sonra yolun sağına park etmesinden sonra kazanın gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Öncelikle beraatine, mahkeme aksi kanaatte ise, lehe olan hükümlerin uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Sezer Berktaş'ın avukatı ise, "Müvekkilimin kullandığı motosikletiyle geçiş üstünlüğü bulunuyor. Diğer sanığın kusurlu hareketiyle meydana gelen kaza nedeniyle müvekkilimin beraatini talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, taksici Sıtkı Dağ'ın olay yerinde yaralanması nedeniyle Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı mart ayına erteledi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA