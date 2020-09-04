Yunus polislerinin korkunç kazası! Havada takla atıp yola savruldu

Antalya'da motosikletli polis timleri (Yunus), ana yolda seyir halindeyken kavşakta sola dönmeye çalışan hafif ticari araca çarptı. Kazada bir polis, hafif ticari aracın üzerinden diğer tarafa savrulurken olay anı ise kameralara saniye saniye kaydedildi.