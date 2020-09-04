Yunus polislerinin korkunç kazası! Havada takla atıp yola savruldu
Antalya'da motosikletli polis timleri (Yunus), ana yolda seyir halindeyken kavşakta sola dönmeye çalışan hafif ticari araca çarptı. Kazada bir polis, hafif ticari aracın üzerinden diğer tarafa savrulurken olay anı ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan kazada motosikletli yunus timi ana yolda ilerledikleri sırada yolda dönüş yapmakta olan hafif ticari araca çarptı. Güvenlik kamerasına anbean kaydedilen bu görüntülerin ardından yaralanan iki polis memuru hastaneye kaldırıldı.
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04 Eylül 2020 Cuma 17:17
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