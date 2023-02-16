Yunus Teke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Teke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunus Teke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunus Teke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunus Teke 25 Mayıs 1998 tarihinde Burdur şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunus Teke Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairFoot yapmaktadır. Yunus Teke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yunus Teke'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yunus Teke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yunusteke7/

Yunus Teke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yunus Teke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yunus Teke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunus Teke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2015 yılında Denizlispor U19

1 Temmuz 2016 yılında Denizlispor U21

11 Ocak 2017 yılında Denizli Futbol A

30 Haziran 2017 yılında Denizlispor U21

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2020 yılında Karaman Bld

31 Ağu 2022 yılında Bergama Bld

Yunus Teke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunus Teke şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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