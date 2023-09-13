Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli yunus timlerine 7 yeni motosiklet törenle verildi. Bu çerçevede toplam 21 motosikletli yunus polisi, şehir genelinde vatandaşlara hizmet verecek.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli yunus timlerine 7 yeni motosiklet, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş tarafından törenle teslim edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dua edildi. Yapılan tören sonrasında toplam 21 motosikletli yunus timleri görev yerlerine uğurlandı.

Törende konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Bugün 7 motosikletimizi daha hizmete alıyor İl Emniyet Müdürlüğümüz ve toplam 21 motosikletli yunus polisi Sakaryalılara hizmet edecek. Yapılan bu çalışma, bu gayret Sakaryalıların daha huzurlu, daha güvenli bir yaşam sürmeleri ve hem de anayasayla kendilerine tanınmış olan bütün insanlarımıza tanınmış olan tüm hakları daha iyi kullanabilmelerini sağlamak içindir. Bu anlamda ben emeği geçen il emniyet müdürümüze, yardımcılarına ve tüm emniyet personelimize, katkı sunanlara huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Görev yapacak olan tüm yunus ve diğer personelimize görevlerimize başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun, yolunuz açık olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)