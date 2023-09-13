Yunus timlerine 7 yeni motosiklet törenle verildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli yunus timlerine 7 yeni motosiklet törenle verildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Yunus timlerine 7 yeni motosiklet törenle verildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli yunus timlerine 7 yeni motosiklet törenle verildi. Bu çerçevede toplam 21 motosikletli yunus polisi, şehir genelinde vatandaşlara hizmet verecek.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli yunus timlerine 7 yeni motosiklet, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş tarafından törenle teslim edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dua edildi. Yapılan tören sonrasında toplam 21 motosikletli yunus timleri görev yerlerine uğurlandı.

Törende konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Bugün 7 motosikletimizi daha hizmete alıyor İl Emniyet Müdürlüğümüz ve toplam 21 motosikletli yunus polisi Sakaryalılara hizmet edecek. Yapılan bu çalışma, bu gayret Sakaryalıların daha huzurlu, daha güvenli bir yaşam sürmeleri ve hem de anayasayla kendilerine tanınmış olan bütün insanlarımıza tanınmış olan tüm hakları daha iyi kullanabilmelerini sağlamak içindir. Bu anlamda ben emeği geçen il emniyet müdürümüze, yardımcılarına ve tüm emniyet personelimize, katkı sunanlara huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Görev yapacak olan tüm yunus ve diğer personelimize görevlerimize başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun, yolunuz açık olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Son Haberler
Kocaelispor’u ağırladı, yemek ücretini ödemeyince ortalık karıştı
Kocaelispor’u ağırladı, yemek ücretini ödemeyince ortalık karıştı
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Selin sürüklediği ağaç kökleri ile taşları toplayıp dekoratif süs eşyalarına dönüştürdü
Selin sürüklediği ağaç kökleri ile taşları toplayıp dekoratif süs eşyalarına dönüştürdü
Dünyada az sayıda düzenlenen eşsiz bir sempozyum
Dünyada az sayıda düzenlenen eşsiz bir sempozyum
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
İslam Memiş'ten çok kritik gram, çeyrek altın, Dolar ve Euro açıklaması! Tarih verdi uyardı ''Önleminizi alın''
İslam Memiş'ten çok kritik gram, çeyrek altın, Dolar ve Euro açıklaması! Tarih verdi uyardı ''Önleminizi alın''
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
Hükümetten konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için dev hamle! O araziler imara açılıyor
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
İGA İstanbul Havalimanına 3 farklı ödül! Avrupanın en iyisi oldu
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!