Yunusemre Belediyesi amatör spor kulüplerinin yanında

Yunusemre Belediye Meclisi, Ekim ayı meclis toplantısı ilk oturumu Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 24 madde görüşülürken; Yunusemre Belediyesi, 21 amatör spor kulübüne destek verme kararı aldı.

Yunusemre Belediye Meclisi Ekim ayı Meclis Toplantısı ilk oturumu Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 24 madde görüşüldü. Mecliste amatör spor kulüplerine yapılacak ayni ve nakdi yardım da görüşüldü. Her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olan Yunusemre Belediyesi, 20 spor kulübüne ayni ve nakdi yardımda bulunacak. Toplantı sonrasında geçtiğimiz günlerde yaptıkları güreş organizasyonu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Çerçi, kendilerini yalnız bırakmayan meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Çerçi, Ortaköy Er Meydanı'nda düzenledikleri 4. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 31'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 pehlivanı ağırladıklarını, güreşlere olan ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Meclis toplantısı 2. oturumunun 17 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA