Yunusemre Belediyespor evinde Bölmespor ile karşılaşacak
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 7. haftasında Bölmespor'u misafir edecek.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 7. haftasında Bölmespor'u misafir edecek.
Yunusemre Belediyespor, ligin 7. haftasında Bölmespor ile evinde karşılaşacak. Maç, 3 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde oynanacak. Mavi-Beyazlı takım, ligde 13 puan ile 3. sırada yer alırken, rakibi Bölmespor ise ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Salihli Belediyespor karşında aldı. Maçta hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getiren Yunusemre Belediyespor Teknik Sorumlusu Serol Emlek, taraftarları maça davet ederek hedefe ulaşma yolunda destek istedi.
Kaynak: İHA
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