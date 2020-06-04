Yunusemre binlerce vatandaşı dinledi

Yunusemre Belediyesi, Türkiye'de ilk korona virüs vakasının tespit edildiği günden bu yana çağrı merkezini arayan, kentli servise gelen yaklaşık 30 bin vatandaşın talebine cevap verdi.

Vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Yunusemre Belediyesi, pandemi sürecinde de vatandaşının yanında. Halkla İlişkiler Müdürlüğü, tüm dünyada etkili olan korona virüsün (Covid-19) Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana kentli servise gelen, çağrı merkezini arayan yaklaşık 30 bin vatandaşın talebine cevap verdi. Bu süreçte tüm belediye hizmetlerine kesintisiz devam ettiklerini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehrimizi imar ederken vatandaşlarımızın taleplerini de yerine getiriyoruz. Korona virüs sürecinde Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz aracılığı ile halkımızın sorunlarını dinledik. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri ilgili müdürlüklere aktararak sorunların daha hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayan müdürlüğümüz, 16 Mart - 2 Haziran tarihleri arasında çağrı merkezimiz yaklaşık 16 bin çağrıya yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden belediyemize ulaşan 3 bin 801 vatandaşımıza yardımcı olduk. Aynı zamanda kentli servisi ile de 10 bin 202 vatandaşımızın talebine cevap verdik. Bu sürede yaklaşık 30 bin talebi karşılayan ekiplerimiz, vatandaşlarımızın bu süreci en sorunsuz şekilde atlatmalarına yardımcı oldu. Vatandaşlarımız belediye ile ilgili taleplerini Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne gelerek iletebileceği gibi 444 62 09 nolu Çağrı merkezini arayarak da bildirebilir. Korona virüs salgını ile mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü bir sosyal hayatı benimseyeceğiz. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız" dedi.

Kaynak: İHA