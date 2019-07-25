Yunusemre Gençlik Merkezinden üniversite öğrencilerine danışmanlık hizmeti

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), üniversiteye hazırladığı adayların yanı sıra isteyen öğrencilere de sınav tercihlerini yapmalarında danışmanlık hizmeti veriyor.

Yunusemre Belediyesinin iyi bir lise ve üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik kurduğu Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), Yüksek Öğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarında başarılı olan öğrencilere sınav tercihlerini yapmaları konusunda da yardımcı oluyor. Sınavda başarılı olan öğrencileri kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, tercih takviminin 29 Temmuz Pazartesi günü sona ereceğini dile getirdi. Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçları açıklandı. Sınavda eşit ağırlık, sayısal ve dil bölümlerinde derece yapan öğrencilerimiz bizleri onurlandı. Uzman öğretmenler eşliğinde rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veren YEGEM, tercih sıralamasında da kendi öğrencilerimizin yanı sıra dileyen öğrencilerimize de tercihler konusunda yardımcı olacak. Bu hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilerimiz Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında bulunan YEGEM'e başvurabilir" diye konuştu.

Adayların tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden 29 Temmuz Pazartesi günü 23.59'a kadar yapmaları gerekiyor.

Kaynak: İHA