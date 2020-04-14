Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını dolayısıyla Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, pazar yerlerinde düzenleme gerçekleştirdi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması dolayısıyla yeni düzenleme kapsamında Yunusemre'de 4 gün pazar kurulacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla; haftasonu sokağa çıkma yasağı da dâhil alınan tedbirler kapsamında Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Yunusemre İlçesinde pazar yerlerinin günlerinde değişikliğe gidildi.

Alınan karar kapsamında Yunusemre'de sebze-meyve pazarları; pazartesi günü Horozköy Pazaryerinde, salı günü Yunus Emre Millet Çarşısı'nda, çarşamba günü Laleli Pazaryerinde, cuma günü Muradiye Pazaryeri ve Yunus Emre Millet Çarşısı'nda kurulacak.

Pazar yerine alışveriş yapmaya gelen esnaf ve vatandaşların maske takmaları zorunlu olacak. Pazar yerlerinde tezgahlar 3 metre aralıklarla konumlandırılacak. Pazarın kurulacağı günlerde, pazaryerine kontrollü giriş çıkışların sağlanması için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar kapatılacak. Pazar yerlerine, içerideki esnaf sayısının 2 katı vatandaş alınacak; alışverişini yapanlar çıktıktan sonra sıradaki vatandaş içeriye alınarak pazar yerinde sürekli aynı sayıda vatandaş bulunmasına özen gösterilecek. Belirlenen pazar yeri giriş noktalarında vatandaşların beklemesi için oluşturulacak koridorlarda 2 metre aralıklarla beklenmesi sağlanacak. Salı ve cuma günleri Millet Çarşısında açılacak olan pazar yerine ulaşım için önceki haftalarda olduğu gibi belirli mahallelerden hijyen önlemlerine uygun şekilde ücretsiz servis seferleri düzenlenecek. Ayrıca çarşamba günü kurulacak Laleli Pazarı için Karaköy semtinden ücretsiz servis hizmeti de yine Yunusemre Belediyesince yapılacak.

Kaynak: İHA