Yunusemre’de fırtına alarmı

Yunusemre Belediyesi ekipleri ilçede etkili olan fırtına nedeniyle teyakkuza geçti. Ekipler, fırtına nedeniyle zarar gören ve devrilen ağaçlara müdahale ederek herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçti. Ayrıca Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü de bölgede toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklediklerini bildirdi.

Şiddetli rüzgar Manisa'da hayatı olumsuz etkiledi. Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı acil müdahale ekibi, fırtına dolayısıyla zarar gören ve devrilen ağaçları kaldırdı. Olumsuz hava koşullarının yarın da devam edeceğine dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşları uyardı. Başkan Çerçi, herhangi bir sorun yaşayan vatandaşların 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezini aramalarını istedi.

Toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış bekleniyor

Öte yandan Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölgede toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklediklerini bildirdi. Merkezden yapılan açıklamada, "Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte bu akşam Cuma (bugün) saatlerinden itibaren ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklemektedir. Toz taşınımının Cumartesi (yarın) akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere bölgemiz genelinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. Toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesinde azalma ve gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması ile kara ulaşımında aksamalar beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA