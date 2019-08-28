Yunusemre’de okul bahçeleri düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı öncesi okul bahçelerinde çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının açılmasına günler kala okul bahçelerini düzenliyor. Okul bahçelerinde çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yapan belediye ekipleri bu çalışmasıyla hem okul idarecilerinden hem de velilerden takdir topluyor. Eğitime imkanları ölçüsünde destek vermeyi sürdürdüklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin daha rahat bir şekilde eğitim hayatına devam edebilmeleri için Yunusemre Belediyesi olarak bu yıl da destek veriyoruz. Ekiplerimiz ihtiyacı olan okullarda çevre düzenleme ve temizlik çalışması yapıyor. Belirli bir program dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren okul idarecileri ise Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü İbrahim Efe, "Okulumuz güzel bir yeşil alana sahip. Belediyemiz her zaman gelerek okulumuzu temizliyor. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Sayelerinde okulumuz güzel bir şekilde eğitime devam ediyor." derken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Erkul, "Belediyemiz her yıl eğitim öğretim başlamadan önce okulumuzun bahçe temizliğini yapıyor. Ben bu vesile ile Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fatih İnan Boztemur, "Yunusemre Belediyemiz her zaman okulumuzun bahçe temizliği ve bakımı ile ilgili özverili olmuşlardır. Başta Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullanırken Vestel Ortaokulu Müdür Yardımcısı Akın Gök şunları söyledi: "Okulumuzun bahçesi yeni eğitim öğretim yılı öncesi temizlendi. Bu konuda bize desteklerinden dolayı belediyemize teşekkür ediyorum."

Manisa Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Kırtaş ise, "Okulumuzun yeni eğitim öğretime hazırlanması için belediyemizden talepte bulunmuştuk. Talebimizi kayıtsız bırakmadılar. Belediye başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine çok teşekkür ederiz." diye konuşurken Özel Makbule Ölçen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Raşit Korkmaz da şunları söyledi: "Belediyemiz burasının çevre düzenlemesini yaptı. Spor aletlerini getirdi. Çalışma sonrası bahçemiz güzel bir görünüme kavuştu."

Kaynak: İHA