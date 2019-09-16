Yunusemreli kadınlar sağlıklı yaşamla tanıştı

Yunusemre Belediyesi Yenimahalle Hanımlar Lokali'nde spor kursuna katılan kadınlar, ideal kilolarına ulaşabilmek için bir yandan form tutarken bir yandan da sağlıklı beslenmeyle ilgili eğitim alıyor.

Yunusemre Belediyesi Yenimahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında düzenlenen spor kursuna katılan kadınlar, ideal kilolarına kavuşuyor. Spor Eğitmeni Zarife Tok gözetiminde form tutan kursiyerler, haftanın 3 günü spor yapıyor. 18 yaşından 70 yaşına kadar onlarca kadının katıldığı kurs yoğun ilgi görürken; kursiyerler sağlıklı beslenme ve sporla ayda ortalama 4 kilo verdiklerini dile getirdi. Kurs hakkında bilgi veren Beden Eğitimi Eğitmeni Zarife Tok 3 nesil bir arada spor yaptıklarını söyledi. Tok açıklamasında, "Sağlık için elbette spor şart. O nedenle her yaşta bireyin sağlığıyla paralel olarak düzenli olarak yapılmalı. Bu anlamda spor yapan kursiyerlerimiz hem ideal kilolarına kavuşuyor hem de sağlıklı beslenmeye ilişkin tüyolar öğreniyor. Bu anlamda güzel geri dönüşler alıyoruz. Kursiyerlerimiz bu konuda oldukça azimli" diye konuştu.

Formunu korumak için kursa katıldığını dile getiren 21 yaşındaki Hatice Uyanık, düzenli olarak spor yaptığından bu yana kendisini daha enerjik hissettiğini söyledi.

İki ayda 10 kilo verdi

Kursa 2 ay önce kaydolduğunu, bu süre içerisinde 10 kilo verdiğini dile getiren 30 yaşındaki Sevda Hitay da, "Özel Güvenliğim. Kilomdan dolayı 2 senedir işsizdim. Yunusemre Belediyemizin açtığı spor kursuna başvurdum. Spor yaparak 2 ay içerisinde 10 kilo verdim. Çok mutluyum. Hayata karşı bakış açım değişti. Bu konuda en büyük destekçim eşim. Eğitmenimize Zarife Hoca ile bizlere bu projeyi kazandıran Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"Her yaşta spor yapılabilir"

65 yaşındaki Meral Belen de sağlık sorunları dolayısıyla spor yapmaya başladığını belirterek şunları söyledi: "Buraya sağlık için geldim. Bu dönemde Zarife hoca ile tanıştım. Onun sayesinde kilo veriyorum. Buraya gelince kafa dağıtıyorum. Kendimi çok güzel hissediyorum. Yaşım hiçbir zaman spor yapmama engel değil. Benim yaşımda olan herkesi spor yapmaya davet ediyorum."

Kaynak: İHA