Yunusemreli muhtarlar Başkan Çerçi için Ankara’da

Yunusemre ilçesine bağlı 37 mahalle muhtarı, yerel seçimler öncesi Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin yeniden aday olmayacağı yönünde çıkan dedikodular sonrası harekete geçti. Ankara'ya çıkarma yapan muhtarlar AK Parti'li yetkililerle görüşerek Başkan Çerçi'nin her zaman yanında olduklarını ve yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye destek amacıyla Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'ne giderek bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Yunusemreli muhtarlar buradaki görüşmelerinde Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye bağlı olduklarını belirtti. Yerel seçimlere az bir süre kala bir kaç isim dışında Manisa'da belediye başkan adayları netlik kazanmazken son günlerde özellikle Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin yeniden aday olmayacağı yönünde çıkan dedikodular Manisa siyasetinde en çok konuşulan konu oldu.

İlçedeki muhtarların neredeyse tamamının katılmak istediği Ankara çıkarmasında araç sıkıntısı yaşanmasından dolayı sadece 37 muhtar katılabildi.

Yunusemre Asmacık Mahalle Muhtarı Hülya Gezer ve Seyitli Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz'ün öncülük ettiği muhtarlar grubu Ankara'da AK Parti Genel Merkezine giderek yetkililer ile görüştü. Muhtarlar burada öncelikle 24. ve 25. dönem AK Parti Denizli eski Milletvekili, Mevcut Adalet Bakan Yardımcısı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar ile bir araya geldi. Muhtarlar hazırladıkları imzalarının bulunduğu dosyaları Başkan Yardımcısı Uçar'a teslim etti. Daha sonra AK Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin danışmanı ile bir araya gelen grup gerekli dosyalarını Özhaseki'ye iletilmek üzere danışmana sundu. Ziyaretler sonrası Muhtarlar Başkan Çerçi'ye destek mesajlarını da verdi.

Kaynak: İHA