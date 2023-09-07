Yunusemre’nin ’100. Yıl Meydanı’ projesi inşaatı devam ediyor

Yunusemre Belediyesinin vizyon projeleri arasında bulunan 100. Yıl Meydanı projesinin inşası, tüm hızıyla devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Yunusemre’nin ’100. Yıl Meydanı’ projesi inşaatı devam ediyor

Yunusemre Belediyesinin vizyon projeleri arasında bulunan 100. Yıl Meydanı projesinin inşası, tüm hızıyla devam ediyor. Pek çok yapının bir arada yer aldığı proje şehre değer katacak.

Yunusemre Belediyesi, 100. Yıl Meydanı projesinde sona yaklaşıyor. Saruhanbey Camii ve Meydan Restoran Kafe'nin tamamlandığı, belediye hizmet binasının da tamamlanma aşamasına geldiği proje içerisinde ayrıca; gençlik merkezi, yeraltı otoparkı, klasik ahşap sanatları müzesi, nikah salonu, Mavi Çarşı (ticaret merkezi), saat kulesi ve meydan yer alıyor. Yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerine kurulan projeye ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kompleks projenin kente değer katacağını söyledi.

Projeye ilişkin bilgi veren Başkan Çerçi, "Prestij projelerimizden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kompleks projemizde bildiğiniz gibi kentin en güzel ibadethanelerinden biri olan camimizin yapımını tamamladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bizzat ismini koyup açılışını gerçekleştirdi. Yine proje içerisinde yer alan belediye hizmet binamız da tamamlanma aşamasına geldi. Manisa'nın en büyük meydanı başta olmak üzere, gençlik merkezi, yeraltı otoparkı, klasik ahşap sanatları müzesi, nikâh salonu, adını Mavi Çarşı olarak belirlediğimiz ticaret merkezi ve saat kulesinin yapımı sürüyor. Tüm projeler tamamlandığında bölge, şehrin kalbi haline gelecek. Projelerimizi en kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Yunusemre’nin ’100. Yıl Meydanı’ projesi inşaatı devam ediyor

Yunusemre’nin ’100. Yıl Meydanı’ projesi inşaatı devam ediyor

Yunusemre’nin ’100. Yıl Meydanı’ projesi inşaatı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Son Haberler
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Aydınlılar halk sağlığı konularında bilgilendirildi
Aydınlılar halk sağlığı konularında bilgilendirildi
Bakan Osman Aşkın Bak, 742. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katıldı
Bakan Osman Aşkın Bak, 742. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katıldı
Sahibini ısıran at kuduz çıktı, köy karantinaya alındı
Sahibini ısıran at kuduz çıktı, köy karantinaya alındı
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi
Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi
Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu
Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!