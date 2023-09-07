Yunusemre’nin ’100. Yıl Meydanı’ projesi inşaatı devam ediyor

Yunusemre Belediyesinin vizyon projeleri arasında bulunan 100. Yıl Meydanı projesinin inşası, tüm hızıyla devam ediyor. Pek çok yapının bir arada yer aldığı proje şehre değer katacak.

Yunusemre Belediyesi, 100. Yıl Meydanı projesinde sona yaklaşıyor. Saruhanbey Camii ve Meydan Restoran Kafe'nin tamamlandığı, belediye hizmet binasının da tamamlanma aşamasına geldiği proje içerisinde ayrıca; gençlik merkezi, yeraltı otoparkı, klasik ahşap sanatları müzesi, nikah salonu, Mavi Çarşı (ticaret merkezi), saat kulesi ve meydan yer alıyor. Yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerine kurulan projeye ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kompleks projenin kente değer katacağını söyledi.

Projeye ilişkin bilgi veren Başkan Çerçi, "Prestij projelerimizden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kompleks projemizde bildiğiniz gibi kentin en güzel ibadethanelerinden biri olan camimizin yapımını tamamladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bizzat ismini koyup açılışını gerçekleştirdi. Yine proje içerisinde yer alan belediye hizmet binamız da tamamlanma aşamasına geldi. Manisa'nın en büyük meydanı başta olmak üzere, gençlik merkezi, yeraltı otoparkı, klasik ahşap sanatları müzesi, nikâh salonu, adını Mavi Çarşı olarak belirlediğimiz ticaret merkezi ve saat kulesinin yapımı sürüyor. Tüm projeler tamamlandığında bölge, şehrin kalbi haline gelecek. Projelerimizi en kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)