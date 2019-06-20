Yunusemre’nin Kur’an Kursuna büyük ilgi

Yunusemre Belediyesi yaz aylarında çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri amacıyla kurs açtı. Yaklaşık 150 öğrenci Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu ile Barbaros Mahallesi Hanımlar Lokali'nde Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Yunusemre Belediyesi, çocukların yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlıyor. Belediye bünyesinde bulunan Yeni Mahalle Meslek Edindirme Kursu ve Hanımlar Lokali ile Barbaros Hanımlar Lokali'nde yaklaşık 150 öğrenci Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Yunusemre Halk Eğitim Merkezi'nin de katkılarıyla açılan kurslarda Kur'an-ı Kerim öğrettiklerini vurgulayan Tuğba Gaşi, "İki grup şeklinde çalışıyoruz. Bir küçük gruplar, bir de büyük gruplar var. Küçük grupları sabah alıyoruz. Büyük grupları öğleden sonra alıyoruz. Öncelikle harflerin çıkışlarına çalışıyoruz. Daha sonra ezber dersi yapıyoruz, ilmihal dersi yapıyoruz, hadis-i şerif ezberi yapıyoruz. Yaz sonuna doğru hedefimiz, Kırk tane hadis-i şerif ezberletmek. 30 Ağustos'a kadar devam etmeyi planlıyoruz. İki buçuk gün Yenimahalle Hanımlar Lokali'nde, iki buçuk gün de Barbaros Hanımlar Lokali'nde Kur'an-ı Kerim kursu veriyoruz. Şimdi daha çok başlardayız ama geçen seneden de gelen öğrencilerimiz de var. Onlarla ilerlediğimizi gördüm bu yıl. Hiç zorlanmıyoruz çok şükür. Bu yıl yeni tanıştığımız öğrencilerle de inşallah aynı performansı yaşayacağız." dedi.

Kurs öğrencilerinden İrfan Bakan, "Kur'an-ı Kerim öğrenmek için bu kursa geldim. Burada Kur'an-ı Kerim öğrendiğim için memnunum" derken, Simge Deniz de Kur'an-ı Kerim, hadisi şerif konularını öğrendikleri için memnun olduklarını kaydetti.

Kaynak: İHA