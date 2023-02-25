Yunzi Duan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunzi Duan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yunzi Duan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yunzi Duan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yunzi Duan 24 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 段云子 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yunzi Duan Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Yunzi Duan'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yunzi Duan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yunzi Duan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yunzi Duan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yunzi Duan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2014 yılında DL Aerbin

9 Mart 2016 yılında LN SY Urban

31 Aralık 2016 yılında DL Yifang

1 Mart 2017 yılında LN SY Urban

31 Aralık 2017 yılında DL Yifang

9 Mart 2018 yılında SC Longfor

31 Aralık 2018 yılında DL Yifang

27 Şubat 2019 yılında SC Longfor

5 Ağustos 2020 yılında WH Three Towns

Yunzi Duan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yunzi Duan şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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