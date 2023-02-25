Yupeng He kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yupeng He Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yupeng He adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yupeng He Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yupeng He 5 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 何宇鹏 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yupeng He Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Yupeng He'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yupeng He Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yupeng He isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yupeng He Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yupeng He futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında DL Yifang

Yupeng He Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yupeng He şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Yupeng He Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 18 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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