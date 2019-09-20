Yurda dönen Trabzonspor’da, taraftarlar Ünal Karaman’a destek verdi
Yurda dönün Trabzonspor'da, taraftarlar teknik direktör Ünal Karaman'a destek verdi.
Yurda dönün Trabzonspor'da, taraftarlar teknik direktör Ünal Karaman'a destek verdi.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Getafe takımına 1-0 mağlup olan Trabzonspor, maç sonrası şehre döndü. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile 4 saat 30 dakika süren yolculuğun ardından sabah 05:30 sıralarında Trabzon hava alanına inen bordo-mavili kafile daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine geçti.
Ünal Karaman'a destek
Gençlerbirliği beraberliği ve Getafe mağlubiyetleri sonrası eleştirilerin odağında olan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a, bordo-mavili taraftarlar destek verdi. "Yan yana olacağız da" pankartı açan taraftarlar meş'alelerle Karaman ve takımı karşılarken, Sezen Aksu'nun "Bir çocuk sevdim" şarkısı eşliğinde tezahüratlar da bulundular.
Kaynak: İHA
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