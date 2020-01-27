Yüreğir Belediyesinden depremzedelere sıcak çorba

Yüreğir Belediyesi, Elazığ'daki depremin ardından bölgedeki vatandaşlara çorba ve su ikramında bulundu.

Yüreğir Belediyesi ekipleri yaşanan deprem sonrası depremzedelerin yaralarını sarmak için Başkan Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatı ile ilk gün Elazığ'a ulaştı. Bölgeye yardıma koşan ekipler kurulan çadırlarda geceyi dışarıda geçiren depremzedelere ve binlerce Elazığlıya çorba ve çay ikramında bulundu.

Depremzedeler için hemen seferber olduklarını belirten Başkan Kocaispir, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Millet olarak acımız büyük. Devletimiz yaşanan depremin ilk anından itibaren milletimizin yanında oldu. Ülkemiz, insanımız tek yürek oldu. Biz de acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında ekiplerimizi ivedilikle bölgeye göndererek Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yanında olmak istedik. Allah her türlü afetten ülkemizi, milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA