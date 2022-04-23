Yüregir ne demek, TDK'ya göre Yüregir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yüregir ne demek? Yüregir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Yüregir kelimesi. Peki Yüregir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yüregir nedir, Yüregir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YÜREGİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yüregir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Yüregir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri

