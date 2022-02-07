Yürek dağlayan vahşet! Cani koca öldürdüğü eşinin kesik başıyla sokak sokak gezdi! Yetmedi, gülerek verdiği pozları da sosyal medyada paylaştı!

İran'ın Huzistan eyaletinde cani bir koca, elinde karısının kesik başıyla poz verip o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

17 yaşındaki eşinin başını kesen katil koca ve suç ortağı kardeşi polis tarafından tutuklandı. Görüntülerin yayınlanması ülkede kaos yarattı.

KADIN KURTULMAK İÇİN TÜRKİYE'YE KAÇMIŞ

Öte yandan talihsiz kadının, şiddetten Türkiye'ye kaçtığı ama kocasının onu bulduğu ve İran'a geri götürdüğü ve erkek kardeşinin yardımıyla kafasını kestiği öğrenildi.

KADININ CESEDİ EVDE BULUNDU!

Olaydan sonra katil koca ve suç ortağı kardeşinin yerel polis tarafından tutuklandığı bildirildi. Öte yandan polisin, öldürülen kadının gövdesini de evinde bulunduğu belirtildi.

Huzistan Eyaleti Başsavcılığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Ahvaz'da bir cinayet işlendi ve ardından katil şehrin sokaklarından birinde cani eylemini sergileyerek halkın psikolojik güvenliğini zedeledi. Polisin çabası ve gerekli adli emirlerin verilmesiyle cinayetin failleri tespit edilerek olaydan saatler sonra tutuklandı. Eyalet yargısı bu olayın sanığıyla kararlı ve hızlı bir şekilde ilgilenecektir."