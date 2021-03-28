Yürek sızlatan olay! 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında çatıda bulunan kedi aşağıya düştü

30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde birçok bina ağır hasar almıştı. Hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi’nde de yine ağır hasarlı bir binanın iş makinesi yardımıyla yıkımı yapılıyordu.

O sırada binanın çatısına çıkan kedi, beton kalıbının yıkılmasıyla biranda aşağıya düştü. Kedinin düştüğü anlar ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Ağır yaralanan ve tedavi altına alınan kediye serum bağlandığı, durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İşte o anlar: