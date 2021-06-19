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  3. Yürekler ağızlara geldi! Elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi

Yürekler ağızlara geldi! Elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi

Avcılar'da meydana gelen olayda metrobüs durağı üst geçidinin altındaki elektrik kabloları halk otobüsünün üzerine devrildi. Paniğe neden olan olay sonrasında çevrede güvenlik önlemi alınırken yol trafiğe kapatıldı.

Yürekler ağızlara geldi! Elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi

İstanbul Avcılar'da korku dolu anlar yaşandı. Facianın eşiğinden dönülen olayda metrobüs durağı üst geçidinin altındaki elektrik kabloları halk otobüsünün üzerine devrildi.

YOL TEDBİR AMAÇLI TRAFİĞE KAPATILDI

D-100 karayolu Cihangir mevkisi yan yolda Topkapı istikametinde ilerleyen 34 CFP 403 plakalı bir halk otobüsünün (midibüs) üstüne, metrobüs durağı üst geçidin alt kısmında yer alan elektrik kabloları devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

BEDAŞ ELEKTRİKLERİ KESTİ

Belediye ekipleri otobüsün üstüne devrilen elektrik kablolarını kaldırmak için çalışma başlatırken, BEDAŞ ekipleri de elektriği kesti. Ekipler, otobüsün üstünden kaldırılan elektrik kablolarını halat yardımıyla üst geçitteki korkuluklara bağladı. Ekiplerin, trafiğin yoğun olması nedeniyle geçici önlem aldığı, sokağa çıkma kısıtlamasında gece tekrardan olay yerinde çalışma yapacağı öğrenildi. Otobüsün olay yerinden hareket etmesiyle trafiğe kapatılan yan yol da açıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Yürekler ağızlara geldi! Elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi

Yürekler ağızlara geldi! Elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi

Yürekler ağızlara geldi! Elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi

Yürekler ağızlara geldi! Elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi

Yürekler ağızlara geldi! Elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi

Yürekler ağızlara geldi! Elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi

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