Yürekler ağza geldi! Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 15 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İzzet Kılıç idaresindeki 63 S 0483 plakalı işçi servisi bilinmeyen nedenle devrildi. Kazanın bildirilmesi sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Servisteki işçilerin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenildi.