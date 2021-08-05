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  3. Yüreklere su serpen haber! Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi!

Yüreklere su serpen haber! Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi!

Milas'ta yangının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler 11. saatte etkisini yitirdi. Durum tespiti için santral sahasında yapılan ilk incelemelerde ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği tespit edildi.

Yüreklere su serpen haber! Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi!

Muğla'nın Milas ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınında geçtiğimiz gün sabah saatlerinden itibaren karadan ve havadan yapılan yoğun müdahaleler sayesinde yangın Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramazken, yoğun hava müdahalesi, kara tahkimatı ve diğer tedbirler sayesinde saat 15.00'e kadar tüm bölgede yangınla ilgili kontrol sağlanmıştı. Ancak saat 15.00'ten itibaren rüzgarın hızının 60 km'ye ulaşması nedeniyle yangın yeniden başlamış ve akşamüstü hava karardıktan sonra rüzgarın şiddetini daha artırması nedeniyle yangın santralin bazı bölgelerine sıçramıştı.

Yüreklere su serpen haber! Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi!

8 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesilmişti. Ayrıca bölgedeki 8 mahalle de risk nedeniyle tahliye edilmişti. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başlamıştı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale bulunmuş, Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarılmıştı.

Yüreklere su serpen haber! Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi!

İLK İNCELEME YAPILDI, ANA ÜNİTEDE CİDDİ HASAR YOK

Yangının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali'nden 11. saatte yüreklere su serpen bir haber geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında santraldeki alevlerin etkisini yitirdiğini ve ilk incelemelerde ana ünitede herhangi bir ciddi hasar bulunmadığını kaydetti.

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA | İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan orman yangınından etkilenen Kemerköy Termik Santrali açıklaması!

VATANDAŞLAR ÇIKARMA GEMİLERİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, orman yangınının termik santrale ulaşması nedeniyle iskelede toplanan vatandaşların, çıkarma gemileriyle tahliye edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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