Yürekleri ağza getirdi

Başkentte bir evin çatısından yoldaki kamyonete çuvalları atarak isabet ettirmeye çalışan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı.

Başkentte 5 katlı binanın çatısına çıkan şahıs, çok sayıda çuvalı aşağıda park halinde duran kamyonetin kasasına atarak isabet ettirmeye çalıştı. Şahsın kendini ve yoldan geçenleri tehlikeye attığı yürekleri ağza getiren görüntüler ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA