Yürekleri ağza getiren kaza ucuz atlatıldı

Bilecik'te freni tutmayan asfalt malzemesi yüklü kamyon E-Sınav Merkezi binası bahçesine dalarken, kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yürekleri ağza getiren kaza ucuz atlatıldı

Bilecik'te freni tutmayan asfalt malzemesi yüklü kamyon E-Sınav Merkezi binası bahçesine dalarken, kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Barış 1. Sokak üzerinde seyir halindeki 34 BIA 129 plakalı asfalt malzemesi yüklü kamyon sürücüsü Oğuzhan Güner, bir anda aracın frenlerinin tutmadığı gördü. Bir süre ilerleyen sürücü aracı duramayacağını anlayınca aşağı atladı. Araç sonra Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı E-Sınav Merkezi önündeki koruma duvarını aşmasının ardından ön lastiklerin patlaması neticesinde durabildi. Kazada sadece araç sürücü hafif yaralandı. Kafasından darbe alan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gören mahalle sakinleri aracın frenlerin tutmadığı, insanların sürücüye atla atla diye bağırdıklarını duyduklarını söylediler. Vatandaşlar bu yolda her hafta bir kaza meydana geldiğini, yetkilerin buraya bir önlem alması gerektiğinin sözlerine eklediler.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün araçtan kendisinin atması ve aracın okul bahçesine girmesi görülüyor. Ayrıca kazadan 3 saniye önce aynı istikamette ilerleyen bir aracın sağa dönüş yaparak, kamyonun altında kalmasından son anda kurtulduğu da yer alıyor.

Yürekleri ağza getiren kaza ucuz atlatıldı

Yürekleri ağza getiren kaza ucuz atlatıldı

Yürekleri ağza getiren kaza ucuz atlatıldı

Yürekleri ağza getiren kaza ucuz atlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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