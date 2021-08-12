Yürekleri burkan olay! Yangında yavrusunu kaybeden keçi, hayata küstü

Türkiye'de çıkan orman yangınları yürekleri dağlamaya devam ederken çok fazla mal ve can kaybına sebep oldu. Maddi ve manevi zarar boyutu oldukça yüksek olan bu felaketin ardından geriye iç burkan görüntüler kalıyor. O görüntülerden biri de, yangın esnasında yavrusunu kaybeden bir anne keçinin depresyona girdiği haller. İşte detaylar...

YAVRUSUNU KAYBETTİ, HAYATA KÜSTÜ

Haber Global'ın haberine göre; yangında evladını kaybeden ve kendisi de yaralanan anne keçi o günden beri hayata küstü. Bulunduğu ortamda devamlı duvara dönük duran keçi, ne yemek yiyor ne de su içiyor. Hayvanlarında duygularının olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatan bu kareler, yürekleri paramparça etti.