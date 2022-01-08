Yürekleri ferahlatan açıklama! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'ten tam kapanma açıklaması!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çam Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Habertürk'te Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programına konuk oldu.

Omicron varyantı ve salgındaki vaka artışı hakkında konuşan Prof. Dr. Nurettin Yiyit," Süper bulaştırıcı ifadesini Omicron hak ediyor. Çarşamba günü 68 bini gördük. Bir hafta öncesine bakarsanız aradaki uçurum inanılmaz. Dün 63 bin, bugün 66 bin. Sanki hızı azalmış gibi bir yanılsamaya gitmeyelim. Bu rakamları teste giden insan sayıları da belirliyor. Günlük grafiğimiz aşağı ve yukarı oynamalar yapıyor. Ama grafiğin geneline bakarsak çok ciddi bir açıyla yukarıya doğru gidiyor. Biz büyük rakamlara yürüyeceğiz. Bunun artık geri dönüşü yok." diye konuştu.

OMİCRON VARYANTINDAN NASIL KORUNULUR?

Omicron'un bir özelliği de ciddi bulaşabilmesi olduğunu ifade eden Yiyit," Delta varyantı için 'Hızlı bulaşıyor' diyorduk. Bu ondan daha hızlı bulaşıyor. Tedbirleri söylerken maskeyi çok büyük söylüyorduk. Kapalı alanlarda toplu buluşmalara aman dikkat diyeceğiz. Maskenin yanında mesafenin çok kıymetli olduğunu söyleyeceğiz. Bir toplantı ve organizasyon içinde Omicronlu olduğunda toplantı bittiğinde bizim çok fazla Omicronlu vakamız olacak. Mesafe Omicron olunca çok daha önemli. Yüksek kalabalıklara girmemeye ihtiyacımız var. Omicron toplumsal bağışıklık anlamında belki elimizi güçlendirecek ama bizim korkumuz hafif geçirecekler değil. Bu kadar yüksek rakamın içindeki illaki kötü geçirecek olanlar var." dedi.

İZOLASYON SÜRESİ NEDEN 7 GÜNE İNDİ?

Karantina süresinin kısaltılması için konuşan Nurettin Yiyit ," Bence çok yerindeydi. En son toplantıda karara bağlandı. 7 gün iyi bir süre. Virüsün vücuttan atılma süresi aşısızlar için 7,5 gün, aşılılar için ise 5,5 gün gibi duruyor. Aslında gayet iyi bir iş yaptık. Omicron'da kuluçka süresi kısa ve bulaştırıcılık süresi kısa olacak gibi duruyor. Bazı işyerlerinde herkesin Covid-19 olduğunu göreceğiz. Eğer herkesi izolasyona alırsanız birçok iş ilanını kapatmak zorunda kalabilirdik." ifadelerini kullandı.

Yiyiy, birçok hastanede 100 üzerinde Covid-19 yakalanan sağlık çalışanın olduğunu söyledi.

"BİLİM KURULUNUN GÜNDEMİ NASIL KAPANMAMAK"

Salgın nedeniyle kapanma uygulanıp uygulanmayacağı hakkında konuşan Yiyit şunları kaydetti:

"Bilim Kurulunun asıl gündemi kapanmak değil, nasıl kapanmamak. Bunun için ne yapılabilir, daha çok bunun için kafa yoruluyor. Şimdi alanları kısıtlamamak adına ne yapabiliriz diye rehberleri güncelliyoruz. Her yeri kapatmadan okulları kapatmak yok diyoruz. Şuan ki plan mevcut tedbirlerde bireysel uyumun ön planda tutulup aşıya yüklenmek. "