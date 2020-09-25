Yürek sızlatan görüntü! Köpeğe araç lastiği bağlayıp işkence yaptı
Hayvanlara uygulanılan şiddet ile hayvan istismarının artış gösterdiği son dönemde yürek sızlatan bir haber de Mardin’den geldi. Bir kişi, pitbull cinsi köpeğe araç lastiği bağlayıp işkence yaptı. Başkası tarafından görüntülendiğini gören şahıs, “Köpeğe spor yaptırıyorum” dedi.
Önceki akşam Marin'de meydana gelen olay yürek sızlattı.
B.Ö. adlı şahıs, Yenişehir Mahallesi'nde ağızlığı bulunmayan pitbull cinsi köpeğin boynuna bağladığı zincirin diğer ucuna araç lastiği bağladı.
Zavallı köpek, ilerlemekte güçlük çekerken B.Ö., başkası tarafından görüntülendiğini fark edince, kendini savunmaya kalktı.
B.Ö., olayı kameraya alan hayvansevere reklamını yaptığı suçlamasında bulundu. Şahıs daha sonra da "Bu hayvanın sporudur, köpeğe spor yaptırıyorum" dedi.
Tüm bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.