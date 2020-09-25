Yürek sızlatan görüntü! Köpeğe araç lastiği bağlayıp işkence yaptı

Önceki akşam Marin'de meydana gelen olay yürek sızlattı.

B.Ö. adlı şahıs, Yenişehir Mahallesi'nde ağızlığı bulunmayan pitbull cinsi köpeğin boynuna bağladığı zincirin diğer ucuna araç lastiği bağladı.

Zavallı köpek, ilerlemekte güçlük çekerken B.Ö., başkası tarafından görüntülendiğini fark edince, kendini savunmaya kalktı.

B.Ö., olayı kameraya alan hayvansevere reklamını yaptığı suçlamasında bulundu. Şahıs daha sonra da "Bu hayvanın sporudur, köpeğe spor yaptırıyorum" dedi.

Tüm bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.