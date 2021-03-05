Yürekleri yakan, ağlatan şehit türküleri | En anlamlı, etkileyici, dualı şehit sözleri, mesajları, şiirleri
Vatanını korumak için canını feda eden şehitlerimizin için türkü, mesaj, söz ve şiirler vatandaşlarca internette sıklıkla aratılıyor. Biz de konuyla ilgili bilgileri Yürekleri yakan, ağlatan şehit türküleri | En anlamlı, etkileyici, dualı şehit sözleri, mesajları, şiirleri başlığı ile haberimizde derledik.
Yürekleri yakan, ağlatan şehit türküleri | En anlamlı, etkileyici, dualı şehit sözleri, mesajları, şiirleri başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.
Vatanı için asker, polis ve birçok sivilin şehit olduğu Türkiye'de hayatını kaybedenler için birçok şiir, türkü ve sözler yazılıp bestelendi. Vatandaşlar tarafından ise bu şiir, türkü ve sözlere ise internette sıklıkla bakılıyor. Biz de şehit olan değerli vatandaşlarımız için en anlamlı, etkileyici şiir, türkü ve sözleri haberimizde derledik.
YÜREKLERİ YAKAN, AĞLATAN ŞEHİT TÜRKÜLERİ
DAĞLICA TÜRKÜSÜ
İSMAİL ALTUNSARAY - ASKER KINASI
MUSTAFA YILDIZDOĞAN - BİRİLERİ VAR
MURAT EVGİN - ŞEHİT
OSMAN ÖZTUNÇ - ŞEHİTLER ÖLMEZ
AYSUN GÜLTEKİN - ELEDİM ELEDİM
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ
MURAT BAŞARAN - GÜLÜMSE ANNE
EN ANLAMLI, ETKİLEYİCİ, DUALI ŞEHİT SÖZLERİ, MESAJLARI
ŞEHİT SÖZLERİ, MESAJLARI
Bizim dirimiz ASKER, ölümüz ŞEHİT’tir. Sizin diriniz KALLEŞ, ölünüz LEŞ’tir.
Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuluş savaşı daha kaldırır bu ülke.
Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.
Dağların tepesine, eşkıyanın alnına, kızların kalbine ölümsüz Mehmetçik yazacağım.
Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.
Yetmiş milyon gül dalı. Bu yurt Türk’ün öz malı, yine Türk’ün kalmalı, diyen yiğit dilleriyiz.
Dün gece derin bir uykuya daldım, çok güzel bir rüyayla sabah uyandım. Sen ise vatan derdindeymişsin MEHMEDİM şehit olmuşsun çok utandım…
Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza, milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. Hz. Ali
Askerlikten korkuyorsan 30.000 TL vermek yerine 10.000 TL ver cinsiyetini değiştir, 20.000 TL cebinde kalsın, nasılsa her türlü adam değilsin.
Biz korkak değiliz ki saklanalım, biz çakal değiliz ki kaçalım, biz kahpe değiliz ki sırtından vuralım. Biz TÜRK’üz Kardeşim.
Dağda 3-5 koyun sürüsü. Tutturmuş bir Kürdistan türküsü. Eline almış bayrak diye bir masa örtüsü. Satsan beş para etmez ne dirisi ne ölüsü. Sen soyu soysuz toprak senin neyine… İte itlik yapıp kafa tutma beyine. Anlasa dediğimi sokaktaki köpek ağlar haline!
Malını müdafaada öldürülen şehiddir, ırz ve namusunu müdafaa ederken öldürülen şehittir, nefsini müdafaada öldürülen şehittir…”
Perdeyi araladığınızda, Güneşi esirgemiyorsa gökyüzü, O güzel günlerin bedelini ödeyen şehitler vardır.
Bir polis şehit düştüğü için “Menemeni yakın!” diyen MUSTAFA KEMAL’i Özledi.
Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!
Ağlıyor bu gece… Acın yürek yakıyor şehit anası “ANAM” sen üzülme o bir damla kan yerde kalmayacak!!
Şehidin anası çekmesin acı derdi varsa bulunmalı. İlacı şehidin anası olur baş tacı şehit anasına evlat olmalı.
Şehit mi düştü asker? Cennet koktu da her yer...
Gene hangi duayı okudun anne. Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne. cennetime yağmur yağdı..
Vatanımız için şehit olmuş askerim. Milletçe ağlıyoruz acımız çok derin. Bitmeli bu terör içimiz olmalı serin. Şehitler ölmez vatan bölünmez.
Kurşun oruç bozmaz şehidim. Sen bugün ALLAH katında iftara davetlisin!
Nasıl öldü dedim nasıl ben ona, Mehmetler ölmez, Şehitler ölmez. Öldü denilmezmiş şehit olana Mehmetler ölmez, Şehitler ölmez.
Nasılsın diye sorma, ülkem gibiyim işte, bir yanım kan, bir yanım gözyaşı..
ŞEHİT ŞİİRLERİ
Kutsal bir mertebe olan şehitlik mertebesi için yazılıp dile getirilen birbirinden duygulu en güzel şehit şiirlerini sizler için haberimizde yer verdik.
ŞEHİTLER İÇİN ŞİİRLER
Doğduğum, büyüdüğüm, koştuğum
Suyunu, ekmeğini, aşını yediğim
Toprağına kurban olduğum, sevdam
Yoluna canımdan can verdiğim, vatanım
Şehit babasının yolunda, şehit olanım
Ey oğul! Ben seni yaşasın, yaşatsın diye
Her karışına, sevgi tohumu eksin diye
Şehit oldum, toprağıma umut olsun diye
Atalarımın kanıyla gelen emanete, sahip çıksın diye
Ne oldu, neler oldu yine böyle, söyle oğul?
Al kanıyla destanlar yazan babam
Sana ne diyeyim, ne söyleyeyim
İçimizde hainler, satılmışlar türedi
Kendi malıymış gibi, parsellemeye cüret edenler çıktı
Üç kuruşa, sırtımızdan bıçaklayanlar oldu
Ey oğul! Tarih boyunca eğilmedi başımız, sen de eğmeyeceksin
Onlar; dünde vardı, bugünde var, yarında olacak
Asla emaneti bırakıp, toprağımızı onlara terk etme
Atalarımızın kanları, destanları; yurdumuzun her yerinde
Biz; geleceğimiz için siper olduk, gerektiğinde sen de olacaksın
Ey vatanımızın yılmaz bekçileri! Koruyucuları
Toprağını namusu bilen, ölümsüz savaşçıları
Bir gün uğruna öldüğümüz toprakları
Üç kuruşluk insanlar, satarsa parça parça
İşte o gün ölürüz biz, şehitliğimizi helal etmeden…
Cengiz Çetik
ŞEHİTLERİ İÇİN ŞİİR
Şehit Şehit Kutlu Şehit
Şehit şehit kutlu şehit,
Her biriniz Yahya Seyit,
Göndeririz size meyyit,
Cennet olsun mekanınız.
Can verdiniz kan sundunuz,
Cennet gölünde yundunuz,
Hak mertebeye kondunuz,
Cennet olsun mekanınız.
Şehit gider meleklerle,
Cennet kefen yeleklerle,
Hak divana dileklerle,
Cennet olsun mekanınız.
Siz dünyalık olmadınız,
Fazlaca da kalmadınız,
Vatan için durmadınız,
Cennet olsun mekanınız.
Al bayrağa sardık sizi,
Hak aleme saldık dizi,
Düşünmeyin artık bizi,
Cennet olsun mekanınız.
Ağlasa da annen gurur,
Ailende büyük onur,
Derki oğul şefaat olur,
Cennet olsun mekanınız.
- Ümüt Güngör
ŞEHİT OĞLU ŞEHİT
Doğduğum, büyüdüğüm, koştuğum
Suyunu, ekmeğini, aşını yediğim
Toprağına kurban olduğum, sevdam
Yoluna canımdan can verdiğim, vatanım
Şehit babasının yolunda, şehit olanım
Ey oğul! Ben seni yaşasın, yaşatsın diye
Her karışına, sevgi tohumu eksin diye
Şehit oldum, toprağıma umut olsun diye
Atalarımın kanıyla gelen emanete, sahip çıksın diye
Ne oldu, neler oldu yine böyle, söyle oğul?
Al kanıyla destanlar yazan babam
Sana ne diyeyim, ne söyleyeyim
İçimizde hainler, satılmışlar türedi
Kendi malıymış gibi, parsellemeye cüret edenler çıktı
Üç kuruşa, sırtımızdan bıçaklayanlar oldu
Ey oğul! Tarih boyunca eğilmedi başımız, sen de eğmeyeceksin
Onlar; dünde vardı, bugünde var, yarında olacak
Asla emaneti bırakıp, toprağımızı onlara terk etme
Atalarımızın kanları, destanları; yurdumuzun her yerinde
Biz; geleceğimiz için siper olduk, gerektiğinde sen de olacaksın
Ey vatanımızın yılmaz bekçileri! Koruyucuları
Toprağını namusu bilen, ölümsüz savaşçıları
Bir gün uğruna öldüğümüz toprakları
Üç kuruşluk insanlar, satarsa parça parça
İşte o gün ölürüz biz, şehitliğimizi helal etmeden…
- Cengiz Çetik
BABANIN ŞEHİDE SESLENİŞİ
Tezkerene bir ay kalmıştı
Bize telefon açtın oğul
Dedin ki,ölümüm yaklaştı
İçine mi doğmuştu oğul...
Haber yürekleri dağladı
Göz yaşı sel oldu çağladı
Uçan kuşlar bile ağladı
Gözde yaş kalmadı oğul...
Cenazen gelince inanki
Yer yerinden oynadı sanki
Bir öldük bin dirildik belki
Şehitler ölmezlerki oğul
Kanatlanıp semaya uçtun
Orda meleklerle buluştun
Şehitlerle tek tek konuştun
Cennetine kavuştun oğul...
Bu dünyada sefa sürmedin
Daha muradına ermedin
Düğününü bile görmedin
Sana nasıl kıydılar oğul...
Yerine askere gideyim
Bir aylık borcunu ödeyim
Haklarımı helal edeyim
Vatan sağolsun deyim oğul...
Mezarında güller açacak
Allah yardımcın olacak
Herkesten dua kucak kucak
Gelip seni bulacak oğul...
Vatan,Türk'ün ekmeği,aşı
Ölür vermez ufak bir taşı
Dinmedi bir türlü savaşı
Yeter sabrımız taştı oğul...
Sayende ayakta bu vatan
Gel der yerin altında yatan
Sahip çıkıyor sana atan
Zaferin kutlu olsun oğul...
Ömürlü'nün son bir sözü var
Ülkemde herkesin gözü var
Küllenmiş davanın közü var
Bu davanın tezi var oğul...
Sevr'i var, Lozan' var oğul...
- Ömürlü Aksoy