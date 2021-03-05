Yürekleri yakan, ağlatan şehit türküleri | En anlamlı, etkileyici, dualı şehit sözleri, mesajları, şiirleri başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.

Vatanı için asker, polis ve birçok sivilin şehit olduğu Türkiye'de hayatını kaybedenler için birçok şiir, türkü ve sözler yazılıp bestelendi. Vatandaşlar tarafından ise bu şiir, türkü ve sözlere ise internette sıklıkla bakılıyor. Biz de şehit olan değerli vatandaşlarımız için en anlamlı, etkileyici şiir, türkü ve sözleri haberimizde derledik.

YÜREKLERİ YAKAN, AĞLATAN ŞEHİT TÜRKÜLERİ

DAĞLICA TÜRKÜSÜ

İSMAİL ALTUNSARAY - ASKER KINASI

MUSTAFA YILDIZDOĞAN - BİRİLERİ VAR

MURAT EVGİN - ŞEHİT

OSMAN ÖZTUNÇ - ŞEHİTLER ÖLMEZ

AYSUN GÜLTEKİN - ELEDİM ELEDİM

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

MURAT BAŞARAN - GÜLÜMSE ANNE

EN ANLAMLI, ETKİLEYİCİ, DUALI ŞEHİT SÖZLERİ, MESAJLARI

ŞEHİT SÖZLERİ, MESAJLARI

Bizim dirimiz ASKER, ölümüz ŞEHİT’tir. Sizin diriniz KALLEŞ, ölünüz LEŞ’tir.

Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuluş savaşı daha kaldırır bu ülke.

Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.

Dağların tepesine, eşkıyanın alnına, kızların kalbine ölümsüz Mehmetçik yazacağım.

Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

Yetmiş milyon gül dalı. Bu yurt Türk’ün öz malı, yine Türk’ün kalmalı, diyen yiğit dilleriyiz.

Dün gece derin bir uykuya daldım, çok güzel bir rüyayla sabah uyandım. Sen ise vatan derdindeymişsin MEHMEDİM şehit olmuşsun çok utandım…

Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza, milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. Hz. Ali

Askerlikten korkuyorsan 30.000 TL vermek yerine 10.000 TL ver cinsiyetini değiştir, 20.000 TL cebinde kalsın, nasılsa her türlü adam değilsin.

Biz korkak değiliz ki saklanalım, biz çakal değiliz ki kaçalım, biz kahpe değiliz ki sırtından vuralım. Biz TÜRK’üz Kardeşim.

Dağda 3-5 koyun sürüsü. Tutturmuş bir Kürdistan türküsü. Eline almış bayrak diye bir masa örtüsü. Satsan beş para etmez ne dirisi ne ölüsü. Sen soyu soysuz toprak senin neyine… İte itlik yapıp kafa tutma beyine. Anlasa dediğimi sokaktaki köpek ağlar haline!

Malını müdafaada öldürülen şehiddir, ırz ve namusunu müdafaa ederken öldürülen şehittir, nefsini müdafaada öldürülen şehittir…”

Perdeyi araladığınızda, Güneşi esirgemiyorsa gökyüzü, O güzel günlerin bedelini ödeyen şehitler vardır.

Bir polis şehit düştüğü için “Menemeni yakın!” diyen MUSTAFA KEMAL’i Özledi.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

Ağlıyor bu gece… Acın yürek yakıyor şehit anası “ANAM” sen üzülme o bir damla kan yerde kalmayacak!!

Şehidin anası çekmesin acı derdi varsa bulunmalı. İlacı şehidin anası olur baş tacı şehit anasına evlat olmalı.

Şehit mi düştü asker? Cennet koktu da her yer...

Gene hangi duayı okudun anne. Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne. cennetime yağmur yağdı..

Vatanımız için şehit olmuş askerim. Milletçe ağlıyoruz acımız çok derin. Bitmeli bu terör içimiz olmalı serin. Şehitler ölmez vatan bölünmez.

Kurşun oruç bozmaz şehidim. Sen bugün ALLAH katında iftara davetlisin!

Nasıl öldü dedim nasıl ben ona, Mehmetler ölmez, Şehitler ölmez. Öldü denilmezmiş şehit olana Mehmetler ölmez, Şehitler ölmez.

Nasılsın diye sorma, ülkem gibiyim işte, bir yanım kan, bir yanım gözyaşı..

ŞEHİT ŞİİRLERİ

Kutsal bir mertebe olan şehitlik mertebesi için yazılıp dile getirilen birbirinden duygulu en güzel şehit şiirlerini sizler için haberimizde yer verdik.

ŞEHİTLER İÇİN ŞİİRLER

Doğduğum, büyüdüğüm, koştuğum

Suyunu, ekmeğini, aşını yediğim

Toprağına kurban olduğum, sevdam

Yoluna canımdan can verdiğim, vatanım

Şehit babasının yolunda, şehit olanım

Ey oğul! Ben seni yaşasın, yaşatsın diye

Her karışına, sevgi tohumu eksin diye

Şehit oldum, toprağıma umut olsun diye

Atalarımın kanıyla gelen emanete, sahip çıksın diye

Ne oldu, neler oldu yine böyle, söyle oğul?

Al kanıyla destanlar yazan babam

Sana ne diyeyim, ne söyleyeyim

İçimizde hainler, satılmışlar türedi

Kendi malıymış gibi, parsellemeye cüret edenler çıktı

Üç kuruşa, sırtımızdan bıçaklayanlar oldu

Ey oğul! Tarih boyunca eğilmedi başımız, sen de eğmeyeceksin

Onlar; dünde vardı, bugünde var, yarında olacak

Asla emaneti bırakıp, toprağımızı onlara terk etme

Atalarımızın kanları, destanları; yurdumuzun her yerinde

Biz; geleceğimiz için siper olduk, gerektiğinde sen de olacaksın

Ey vatanımızın yılmaz bekçileri! Koruyucuları

Toprağını namusu bilen, ölümsüz savaşçıları

Bir gün uğruna öldüğümüz toprakları

Üç kuruşluk insanlar, satarsa parça parça

İşte o gün ölürüz biz, şehitliğimizi helal etmeden…

Cengiz Çetik

ŞEHİTLERİ İÇİN ŞİİR

Şehit Şehit Kutlu Şehit

Şehit şehit kutlu şehit,

Her biriniz Yahya Seyit,

Göndeririz size meyyit,

Cennet olsun mekanınız.

Can verdiniz kan sundunuz,

Cennet gölünde yundunuz,

Hak mertebeye kondunuz,

Cennet olsun mekanınız.

Şehit gider meleklerle,

Cennet kefen yeleklerle,

Hak divana dileklerle,

Cennet olsun mekanınız.

Siz dünyalık olmadınız,

Fazlaca da kalmadınız,

Vatan için durmadınız,

Cennet olsun mekanınız.

Al bayrağa sardık sizi,

Hak aleme saldık dizi,

Düşünmeyin artık bizi,

Cennet olsun mekanınız.

Ağlasa da annen gurur,

Ailende büyük onur,

Derki oğul şefaat olur,

Cennet olsun mekanınız.

- Ümüt Güngör

ŞEHİT OĞLU ŞEHİT

Doğduğum, büyüdüğüm, koştuğum

Suyunu, ekmeğini, aşını yediğim

Toprağına kurban olduğum, sevdam

Yoluna canımdan can verdiğim, vatanım

Şehit babasının yolunda, şehit olanım

Ey oğul! Ben seni yaşasın, yaşatsın diye

Her karışına, sevgi tohumu eksin diye

Şehit oldum, toprağıma umut olsun diye

Atalarımın kanıyla gelen emanete, sahip çıksın diye

Ne oldu, neler oldu yine böyle, söyle oğul?

Al kanıyla destanlar yazan babam

Sana ne diyeyim, ne söyleyeyim

İçimizde hainler, satılmışlar türedi

Kendi malıymış gibi, parsellemeye cüret edenler çıktı

Üç kuruşa, sırtımızdan bıçaklayanlar oldu

Ey oğul! Tarih boyunca eğilmedi başımız, sen de eğmeyeceksin

Onlar; dünde vardı, bugünde var, yarında olacak

Asla emaneti bırakıp, toprağımızı onlara terk etme

Atalarımızın kanları, destanları; yurdumuzun her yerinde

Biz; geleceğimiz için siper olduk, gerektiğinde sen de olacaksın

Ey vatanımızın yılmaz bekçileri! Koruyucuları

Toprağını namusu bilen, ölümsüz savaşçıları

Bir gün uğruna öldüğümüz toprakları

Üç kuruşluk insanlar, satarsa parça parça

İşte o gün ölürüz biz, şehitliğimizi helal etmeden…

- Cengiz Çetik

BABANIN ŞEHİDE SESLENİŞİ

Tezkerene bir ay kalmıştı

Bize telefon açtın oğul

Dedin ki,ölümüm yaklaştı

İçine mi doğmuştu oğul...

Haber yürekleri dağladı

Göz yaşı sel oldu çağladı

Uçan kuşlar bile ağladı

Gözde yaş kalmadı oğul...

Cenazen gelince inanki

Yer yerinden oynadı sanki

Bir öldük bin dirildik belki

Şehitler ölmezlerki oğul

Kanatlanıp semaya uçtun

Orda meleklerle buluştun

Şehitlerle tek tek konuştun

Cennetine kavuştun oğul...

Bu dünyada sefa sürmedin

Daha muradına ermedin

Düğününü bile görmedin

Sana nasıl kıydılar oğul...

Yerine askere gideyim

Bir aylık borcunu ödeyim

Haklarımı helal edeyim

Vatan sağolsun deyim oğul...

Mezarında güller açacak

Allah yardımcın olacak

Herkesten dua kucak kucak

Gelip seni bulacak oğul...

Vatan,Türk'ün ekmeği,aşı

Ölür vermez ufak bir taşı

Dinmedi bir türlü savaşı

Yeter sabrımız taştı oğul...

Sayende ayakta bu vatan

Gel der yerin altında yatan

Sahip çıkıyor sana atan

Zaferin kutlu olsun oğul...

Ömürlü'nün son bir sözü var

Ülkemde herkesin gözü var

Küllenmiş davanın közü var

Bu davanın tezi var oğul...

Sevr'i var, Lozan' var oğul...

- Ömürlü Aksoy