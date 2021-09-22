Yürekleri yakan korkunç cinayet! Eşini çocuklarının önünde öldürdü!

Kan donduran olay, Adana'nın Seyhan ilçesinde yer alan Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında gerçekleşen faciada iddiaya göre, Burhan Dursun, evden çıkmadan önce eşi Tuğba Dursun ile tartıştı, büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, cani koca çocuklarının gözü önünde karısını defalarca bıçakladı. 3 çocuk annesi Tuğba Dursun kanlar içinde yere yığılırken, Burhan Dursun 3 ve 7 yaşındaki çocuklarını apar topar evden kaçırdı. Evden gelen çığlık seslerini duyan mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Tuğba Dursun'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

KATİL KOCA YAKALANDI!

Eşini bıçaklayıp, çocuklarını da alıp kaçan cani koca Dursun'un çocuklarını Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşayan ablasına bıraktığı öğrenildi. Çocukları ablasına teslim ettiği esnada mahallede yakalanan Dursun, ekiplerce gözaltına alındı. Tuğba Dursun'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Dursun çiftinin 13 yaşındaki diğer çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.

"KIZIMI KURTARAMADIM"

Haberi alınca evin önüne koşan anne Rukiye Çermikli'ye, bir süre kızı Tuğba Dursun'un hayatını kaybettiği söylenmedi. O esnada sinir krizi geçiren Rukiye Çermikli, kadın cinayetlerini hatırlatarak, "Kadına şiddet gösterenler, serbest kalıyor. 14 yıldır kızıma şiddet uyguluyordu. Böyle yaşayanlara, elini kolunu sallayıp gezenlere, böyle damatlara lanet ediyorum. Herkes kadına şiddete karşı gelecek. Kıskançlık, kompleks, kumar her türlü pisliği vardı. Böyle bir damattı. Komşular hiç mi duymadınız? Sesini duyunca neden çıkmadınız? Benim kızım öldü, söylemiyorlar. İçeride kızımı bırakıp kaçtı. Dünyayı başına yıkacağım. Kadına şiddet uygulayanların karşısındayım. 'Kızıma bıçak çekti' diyerek sopayla da dövdüm, bıçağı da bacağına batırdım ama kızımı kurtaramadım." dedi.