Yuri Alberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Alberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Alberto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Alberto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Alberto 18 Mart 2001 tarihinde São José dos Campos şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yuri Alberto Monteiro da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Alberto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBM Sports yapmaktadır. Yuri Alberto, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuri Alberto'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Yuri Alberto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/yurialberto/

Yuri Alberto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yuri Alberto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 16.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yuri Alberto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Alberto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2017 yılında Santos FC

3 Ağu 2020 yılında Internacional

30 Ocak 2022 yılında Zenit

19 Temmuz 2022 yılında Corinthians

9 Ocak 2023 yılında Zenit

10 Ocak 2023 yılında Corinthians

Yuri Alberto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Alberto şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Yuri Alberto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 23 numaralı formasıyla 20 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 6 gol atmıştır.

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