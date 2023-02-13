Yuri Berchiche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Berchiche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Berchiche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Berchiche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Berchiche 10 Şubat 1990 tarihinde Zarautz şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya,Cezayir uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yuri Berchiche Izeta şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Berchiche Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Media Base Sports yapmaktadır. Yuri Berchiche, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 2 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Yuri Berchiche'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuri Berchiche Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yuriberchiche/

Haberin Devamı

Yuri Berchiche Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yuri Berchiche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yuri Berchiche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Berchiche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında R. Soc. Alt.

1 Temmuz 2005 yılında Bilbao Altyapı

1 Temmuz 2007 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2008 yılında Tottenham Res.

26 Mart 2009 yılında Cheltenham

1 Mayıs 2009 yılında Tottenham Res.

1 Temmuz 2009 yılında R. Valladolid B

30 Haziran 2010 yılında Tottenham Res.

1 Ağu 2010 yılında Real Unión

1 Temmuz 2012 yılında Sociedad

2 Temmuz 2012 yılında Eibar

30 Haziran 2014 yılında Sociedad

7 Temmuz 2017 yılında Paris SG

2 Temmuz 2018 yılında Athletic

Yuri Berchiche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Berchiche şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Antiguoko (2000-2004)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.