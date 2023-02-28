Yuri Gareginyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Gareginyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Gareginyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Gareginyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Gareginyan 3 Şubat 1994 tarihinde Erewan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Յուրի Գարեգինյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Gareginyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuri Gareginyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yuri Gareginyan'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuri Gareginyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Gareginyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuri Gareginyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Gareginyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2015 yılında Ararat II

1 Eylül 2016 yılında Ararat Yerevan

1 Temmuz 2018 yılında Artsakh Erewan

1 Temmuz 2021 yılında Pyunik Erivan

Yuri Gareginyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Gareginyan şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Yuri Gareginyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 19 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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