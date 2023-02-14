Yuri Gino Klein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Gino Klein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Gino Klein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Gino Klein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Gino Klein 25 Ocak 2001 tarihinde Lugano şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yuri Gino Klein şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Gino Klein Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuri Gino Klein, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yuri Gino Klein'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuri Gino Klein Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yuri Gino Klein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuri Gino Klein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Gino Klein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2021 yılında AC Bellinzona

Yuri Gino Klein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Gino Klein şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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