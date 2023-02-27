Yuri Jonathan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Jonathan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Jonathan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Jonathan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Jonathan 12 Haziran 1998 tarihinde Nova Era şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Yuri Jonathan Vitor Coelho şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Jonathan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuri Jonathan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuri Jonathan'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuri Jonathan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yuritanque/

Yuri Jonathan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Jonathan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yuri Jonathan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Jonathan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2018 yılında Coimbra-MG

19 Ocak 2019 yılında Gainare Tottori

31 Aralık 2019 yılında Coimbra-MG

24 Ocak 2020 yılında Ferroviária

30 Ekim 2020 yılında Coimbra-MG

5 Kasım 2020 yılında Ferroviária

27 Ocak 2021 yılında Coimbra-MG

4 Haziran 2021 yılında Ferroviária

28 Temmuz 2021 yılında Coimbra-MG

1 Ağustos 2021 yılında Leixões

20 Ocak 2022 yılında Coimbra-MG

24 Ocak 2022 yılında Capivariano FC

30 Haziran 2022 yılında Coimbra-MG

7 Temmuz 2022 yılında CF Estrela

4 Ağustos 2022 yılında Guarani

31 Aralık 2022 yılında CF Estrela

3 Ocak 2023 yılında Jeju United

Yuri Jonathan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Jonathan şuan Jeju United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.