Yuri Kendysh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Kendysh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri Kendysh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuri Kendysh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuri Kendysh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Kendysh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri Kendysh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Kendysh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Kendysh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Kendysh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Kendysh 10 Haziran 1990 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кендыш Юрий Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Kendysh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Yuri Kendysh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yuri Kendysh'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuri Kendysh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Kendysh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yuri Kendysh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Kendysh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında MTZ-Ripo Minsk

1 Ocak 2012 yılında Torpedo Zhodino

16 Ağustos 2012 yılında Slavia

15 Mart 2013 yılında Dynamo Brest

1 Ocak 2014 yılında Trakai

1 Ocak 2015 yılında Zalgiris

1 Ocak 2016 yılında BATE Borisov

30 Ağustos 2017 yılında FC Sheriff

31 Aralık 2017 yılında BATE Borisov

19 Ocak 2018 yılında FC Sheriff

1 Ocak 2020 yılında Soligorsk

24 Ocak 2022 yılında Riga

Yuri Kendysh kimdir

Yuri Kendysh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Kendysh şuan Riga FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MPZ Postavy (2008)

Yuri Kendysh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 23 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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Yuri Kendysh nereli

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