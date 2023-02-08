Yuri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuri

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri 5 Ağu 1994 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yuri Oliveira Lima şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Yuri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuri'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yurilima94/

Yuriboyu ve yaşı kaç

Yuri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yuri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Haziran 2016 yılında Santos FC

31 Aralık 2017 yılında GO Audax

1 Ocak 2018 yılında Santos FC

8 Mayıs 2019 yılında Fluminense

31 Aralık 2019 yılında Santos FC

9 Ocak 2020 yılında Fluminense

28 Mayıs 2021 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2021 yılında Fluminense

21 Mart 2022 yılında Juventude

2 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Yuri kimdir

Yuri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Yuri nereli

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