Yuri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri 8 Ağu 1982 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yuri de Souza Fonseca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. Yuri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 15 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Yuri'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yuridesouza_10/

Yuri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yuri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Maia

1 Ocak 2003 yılında Boavista

1 Ocak 2004 yılında Gil Vicente

30 Haziran 2004 yılında Boavista

1 Temmuz 2004 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2005 yılında Boavista

1 Temmuz 2005 yılında Pontevedra

1 Temmuz 2007 yılında Las Palmas

30 Haziran 2008 yılında Pontevedra

1 Temmuz 2009 yılında Ponferradina

28 Ocak 2016 yılında QD Huanghai

15 Ocak 2017 yılında Ponferradina

Yuri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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