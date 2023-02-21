Yuri Kovalev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Kovalev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Kovalev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Kovalev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Kovalev 27 Ocak 1993 tarihinde Belynychi şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ковалёв Юрий Владимирович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Kovalev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Yuri Kovalev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Yuri Kovalev'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuri Kovalev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yra_kovalev23/

Yuri Kovalev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Kovalev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yuri Kovalev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Kovalev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Soligorsk

15 Ocak 2020 yılında Arsenal Tula

7 Eylül 2021 yılında Orenburg

Yuri Kovalev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Kovalev şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Yuri Kovalev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.