Yuri Kovalev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Kovalev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri Kovalev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuri Kovalev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yuri Kovalev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Kovalev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri Kovalev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Kovalev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Kovalev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Kovalev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Kovalev 27 Ocak 1993 tarihinde Belynychi şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ковалёв Юрий Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Kovalev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Yuri Kovalev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Yuri Kovalev'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuri Kovalev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yra_kovalev23/

Yuri Kovalev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Kovalev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yuri Kovalev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Kovalev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Soligorsk

15 Ocak 2020 yılında Arsenal Tula

7 Eylül 2021 yılında Orenburg

Yuri Kovalev kimdir

Yuri Kovalev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Kovalev şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Yuri Kovalev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yuri Kovalev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Mikhail Kostyukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Kostyukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mikhail Kostyukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Kostyukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Darwish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Darwish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Darwish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Darwish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamdan Al Kamali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdan Al Kamali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamdan Al Kamali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdan Al Kamali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!