Yuri Lara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Lara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri Lara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuri Lara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuri Lara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Lara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri Lara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Lara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Lara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Lara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Lara 20 Nisan 1994 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Yuri Lima Lara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Lara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoniu's Assessoria yapmaktadır. Yuri Lara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuri Lara'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Yuri Lara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Lara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yuri Lara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Lara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2015 yılında EC Bahia

31 Aralık 2015 yılında Olaria AC

5 Şubat 2016 yılında EC Bahia

10 Ocak 2018 yılında CSA

5 Aralık 2018 yılında EC Bahia

12 Ağustos 2019 yılında Tochigi SC

1 Ocak 2020 yılında EC Bahia

12 Ağustos 2020 yılında Oeste FC-SP

22 Şubat 2021 yılında Ferroviária

23 Haziran 2021 yılında CSA

19 Ocak 2022 yılında Vasco da Gama

9 Ocak 2023 yılında Yokohama FC

Yuri Lara kimdir

Yuri Lara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Lara şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Yuri Lara nereli

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