Yuri Maghakyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Maghakyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Maghakyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Maghakyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Maghakyan 22 Haziran 2000 tarihinde Artashat şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Յուրի Մաղաքյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Maghakyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yuri Maghakyan'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuri Maghakyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Maghakyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuri Maghakyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Maghakyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ararat II

1 Temmuz 2020 yılında Ararat Yerevan

Yuri Maghakyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Maghakyan şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Yuri Maghakyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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